Vitautas Sakatauskas, o Papai Noel de Osasco, morre aos 84 anos

Popularmente conhecido como o Papai Noel de Osasco, o lituano Vitautas Sakatauskas, de 84 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, de complicações de um câncer de pulmão. Há 25 anos, Sakatauskas era o animador das festas de Natal do Osasco Plaza Shopping, centro comercial na cidade da região metropolitana de São Paulo.

Personagem popular em Osasco, Vitautas estampava campanhas publicitárias de Natal e atraía todos os anos uma romaria de pais e filhos para tirar foto ao seu lado no shopping. Ele fazia parte de uma família que ainda tem outros dois integrantes que representavam Papai Noel na cidade e sua história se misturava com a do centro comercial, que ficou conhecido após uma explosão provocada por um vazamento de gás em 1996.

Pelas redes sociais, muitas pessoas, entre amigos, frequentadores e familiares, lamentaram o falecimento de Sakatauskas. Em seu site oficial, o Osasco Plaza Shopping exibe uma mensagem de luto por conta da morte de seu papai noel.