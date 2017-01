A história por trás do jatinho usado por Lula em vídeo

Um vídeo que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcando de um jatinho Gulfstream G200 em um hangar de Brasília voltou a viralizar nas redes sociais. Filmado e divulgado originalmente em abril de 2016, na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o trecho de 47 segundos foi republicado no Facebook na última sexta-feira por um homem chamado Antonio Soave e até agora acumula 735.000 visualizações, 9.172 compartilhamentos e 1.600 curtidas.

As imagens mostram Lula de paletó e calça pretos, sem gravata, descendo da aeronave da empresa Global Aviation, prefixo PR-WTR, acompanhado de uma mulher. O objetivo do ex-presidente àquela altura era negociar votos contra o impeachment na Câmara.

“O homem mais pobre do Brasil, chegando no seu jatinho, descendo dentro do Hangar para ninguém ver. Quem paga tudo isso?”, ironiza Soave em sua postagem.

O Gulfstream G200 PR-WTR pode até não ser de Lula, como acusa o internauta, mas é o “avião oficial” do petista em seus deslocamentos dentro e fora do Brasil. Esta mesma aeronave era usada pelas empreiteiras Odebrecht e OAS para transportá-lo ao exterior, onde dava suas notórias palestras.

O Instituto Lula não informa quem pagou pelo fretamento do possante jatinho.

Veja abaixo o vídeo: