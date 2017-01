Vídeo: motociclista bate em carro e é arremessado contra caminhão

A câmera de segurança de uma rua em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, flagrou na tarde de quarta-feira um acidente em que um motociclista bate em uma picape, é arremessado violentamente contra um caminhão e sobrevive.

As imagens mostram que o motorista de um Fiat Strada deu partida para sair do lugar onde o carro estava estacionado e não viu que o roceiro Maicon Douglas Silva de Aquino, de 18 anos, vinha no mesmo sentido.

O rapaz não conseguiu desviar, bateu na roda esquerda dianteira do veículo e foi arremessado por cerca de 15 metros contra um caminhão que acabara de estacionar no sentido oposto. Após a batida na picape, a moto do jovem quase atingiu um homem na calçada.

O vídeo ainda mostra Aquino tentando se levantar, enquanto era socorrido. Ele quebrou os dedos da mão direita e o pé direito.

Em entrevista a uma rádio local, o jovem, que trabalha roçando estradas na região de Bragança Paulista, disse estar a “80 ou 90 km/h no máximo”. “Ele [motorista do Fiat Strada] entrou na minha frente do nada, acho que não olhou no retrovisor”, relata Aquino, que depois do acidente não quer mais pilotar motos.

Sobre as imagens que mostram o acidente, o rapaz brinca: “Cena de filme, né?”.

Assista abaixo ao vídeo da batida: