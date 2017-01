Vídeo mostra mãe e filho vítimas de chacina dançando em festa de 2015

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Isamara Filier e João Victor, mãe e filho que foram vítimas da chacina de Campinas, dançando durante uma festa no ano anterior ao crime.

Isamara, que tinha 41 anos, e João, oito, foram assassinados com outras dez pessoas durante a comemoração do réveillon deste ano por Sidnei Ramis de Araújo, 46, ex-marido de Isamara.

“Esse ano além de dançar o João Victor cantou… kkkkkkk Sempre maravilhoso esse momento!”, escreveu Isamara em 2 de janeiro do ano passado no Facebook.

De acordo com as investigações, o principal motivo do crime foram problemas envolvendo a guarda do menino, que estava com a mãe.