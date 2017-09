Vídeo impressionante mostra sequência de disparos na Rocinha

Um vídeo captado da janela de um morador da rua do Valão, na favela da Rocinha, mostra a movimentação de bandidos armados disparando contra a polícia do Rio de Janeiro. A quantidade de disparos é impressionante. Nas imagens dá para ver inúmeros bandidos atirando e se protegendo atrás das casas da comunidade. Assista.

A troca de tiros começou nesta sexta-feira depois que policiais do Batalhão de Choque fizeram um cerco a criminosos em uma área de mata no entorno da Rocinha. A polícia militar realiza operações no local desde o último domingo, 17, quando facções rivais iniciaram um confronto pela disputa de pontos de droga.