O ex-ministro Henrique Eduardo Alves, preso na Operação Manus, deixou seu residência sem algemas, escoltado por agentes na manhã terça-feira em Natal. Aliado do presidente Michel Temer, Alves foi levado sob os gritos de “ladrão” e “safado” de pessoas que aguardavam em frente ao prédio de luxo onde mora na capital do Rio Grande do Norte.