Vídeo: em busca da marquinha perfeita

Basta o verão chegar para uma legião de brasileiras recair na obsessão anual de cultivar o bronzeado perfeito. E ele só será perfeito quando as adoradoras do sol puderem exibir seu grande troféu: a marca do biquíni impressa na pele e aparecendo no decote. O problema é que alcançar esse objetivo leva tempo e requer imobilidade e concentração. No Rio de Janeiro, inventou-se um jeito de apressar o processo: o biquíni de fita isolante. Quarenta minutos de frente, quarenta minutos de costas e está pronta a fritura. Reportagem de VEJA desta semana mostra a busca pela ‘marquinha perfeita’ na laje da esteticista Erika Martins, 34 anos, e os riscos: o método não é recomendado pelos médicos, pela longa permanência sob sol com pouca proteção, às vezes em horários perigosos. Confira no vídeo abaixo:

