Vídeo e fotos 360º: ensaio das escolas de samba de SP

Qual a sensação de participar de um desfile de Carnaval, entre ritmistas, musas como Sabrina Sato, e personagens como mestre-sala e porta-bandeira? O site de veja preparou uma imersão na folia, em um vídeo 360 graus, em ensaio da escola Gaviões da Fiel no Sambódromo do Anhembi.

Vídeo 360º

Fotos 360º

Confira imagens dos ensaios das escolas Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Rosas de Ouro, Dragões da Real e Acadêmicos do Tatuapé

A rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato, durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

Ala das baianas da Gaviões da Fiel, durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

A rainha de bateria da Rosas de Ouro, Ellen Roche, durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

Bateria da Acadêmicos do Tatuapé se prepara para ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

Bateria da Mancha Verde se prepara para ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

A escola de samba Mancha Verde durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

A escola de samba Dragões da Real durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

A escola de samba Dragões da Real durante ensaio técnico para o Carnaval 2017, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo