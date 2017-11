Vice-cônsul dos EUA é baleada durante assalto em Angra dos Reis

A vice-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Stephanie Masland, foi baleada no pé durante uma tentativa de assalto em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (23). A diplomata foi transferida para o Hospital Samaritano, na capital fluminense e, segundo a Polícia Civil, passará por uma cirurgia nesta sexta-feira.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como tentativa de latrocínio e está sendo investigada na 166ª delegacia de Angra dos Reis, onde o caso aconteceu. O Hospital Samaritano confirmou a internação, mas não divulga informações sobre o estado de saúde da vice-cônsul.