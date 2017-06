Vereador agride assessor de Suplicy na Câmara de SP

O corredor do quarto andar da Câmara Municipal de São Paulo virou nesta terça-feira palco de intenso bate-boca, empurra-empurra e agressões. O vereador Camilo Cristófaro (PSB) deu um tapa no braço do assessor do vereador Eduardo Suplicy (PT) Leandro Ferreira, que gravava momentos de tensão na Casa. Ferreira e o celular caíram no chão, conforme imagens divulgadas na página do Facebook de Suplicy.

O vídeo mostra uma acalorada discussão entre o empresário da região do Brás, identificado como Rivaldo Santana, e o parlamentar do PSB. Depois, ocorre um empurra-empurra e o empresário é segurado por duas pessoas. O episódio aconteceu logo após uma sessão da CPI da Feira da Madrugada, que apura fraudes no centro de comércio popular do Brás, no centro da capital.

Tanto o assessor como o vereador do PSB registraram boletim de ocorrência sobre o episódio. Em vídeo publicado no seu Facebook, Cristófaro acusou Ferreira de ter machucado a sua assessora ao apertar o pulso dela. “Quando eu vi ele agredindo ela eu tirei o celular da mão dele”, disse o vereador. Nas filmagens não é possível ver nenhuma agressão da parte de Ferreira. “As imagens não mentem. Pensa que somos bobos?”, diz postagem feita pela equipe de Suplicy.

Em nota, o presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), afirmou que já pediu para que a Corregedoria da Casa abra uma sindicância sobre o caso. “Esta Casa vai tomar todas as providências cabíveis diante das imagens de vídeos que circulam na internet e registram a confusão no prédio do Legislativo paulistano”, afirmou.