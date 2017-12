Vazamento em tanque da Vale preocupa técnicos no Espírito Santo

Na tarde desta sexta-feira, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), do Espírito Santo, identificou um vazamento de efluentes de um tanque da mineradora Vale no terminal de Praia Mole, na Grande Vitória. Os técnicos estão avaliando o impacto que o incidente pode ter no mar e na areia da praia, mas até o fim deste sábado a empresa ainda não havia contido as águas suspeitas.

O Iema soltou um comunicado hoje avisando que as amostras foram coletadas e enviadas ao laboratório para análise. O resultado pode demorar até até 15 dias para sair. Mesmo assim, por estudo preliminares e pela coloração avermelhada da água, os técnico imaginam que possa conter minério de ferro. A instituição também emitiu o auto de intimação, onde é exigido todo o monitoramento para que seja caracterizado o impacto e a composição desse efluente.

A mineradora pode ser punida com multa, caso os testes confirmem o prejuízo ao bioma local. Ela foi intimada para que promova adequações necessárias para que o vazamento não volte a acontecer. A empresa também terá que apresentar soluções para reparar o dano ambiental causado.