Uso particular de helicóptero foi ‘por segurança’, diz Cabral

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) afirmou nesta terça-feira, em depoimento à Justiça, que pode ter usado helicópteros oficiais para fins particulares durante sua gestão, mas justificou que o uso desse meio de transporte ocorria por questões de segurança. O peemedebista viajava frequentemente para sua casa de veraneio em Mangaratiba.

“No fim de semana posso ter me deslocado para compromissos particulares”, afirmou o ex-governador em resposta à juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes.

Preso pela Operação Lava Jato em Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, Cabral foi ouvido por videoconferência em audiência 8ª Vara de Fazenda Pública. Ele responde por uma ação popular que apura se houve excessos no uso de helicópteros durante o seu mandato.

Em julho de 2013, VEJA revelou detalhes das viagens que o então governador fazia em helicópteros do governo estadual. Ele costumava usar a aeronave oficial – um Agusta AW109 Grand New, que mandou comprar por 15 milhões de reais em 2011 – para viajar com a mulher, os dois filhos, duas babás e o cachorrinho de estimação, Juquinha, para a mansão da família em Mangaratiba.

Às sextas-feiras, a aeronave levava todo mundo, menos Cabral. Aos sábados, era a vez dele. Aos domingos, o “helicóptero da alegria”, como chamavam os pilotos, fazia duas viagens, uma delas apelidada de “voo das babás”.

Durante a semana, o ex-governador usava o helicóptero todos os dias para ir trabalhar, ainda que fosse apenas 10 quilômetros a distância entre seu apartamento e o Palácio Guanabara – e de 7 a que separa o palácio do heliporto – em um voo de três minutos de duração.

À magistrada, o peemedebista também disse que convidados foram transportados no helicóptero oficial. “Pode ter havido casos excepcionais, mas não era rotina. Às vezes iam autoridades que iam despachar ou passar fim de semana comigo em Mangaratiba”, afirmou.

O ex-governador declarou que havia recomendação para o uso da aeronave por causa da segurança. “Chegavam denúncias e ameaças a mim e a minha família”, afirmou.

Ele também confirmou que já usou mais de um helicóptero oficial para o seu deslocamento e de seus familiares. “Tinha vezes que ficava até muito tarde no Palácio, eventualmente meus filhos e mulher iam antes e eu ia depois”, disse Sérgio Cabral à juíza.

