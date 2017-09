União do Senado para manter Aécio no cargo nas manchetes do dia

A união de senadores para rejeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves do cargo está nas manchetes dos principais jornais do país nesta quinta-feira. A Casa foi notificada ontem sobre decisão do Supremo, que rachou o tribunal. Segundo o Globo, há uma “inusitada união de forças contra a punição, especialmente de investigados na Lava-Jato”. Entre os defensores do mandado do tucano estão o presidente Michel Temer, petistas e o ministro do STF Gilmar Mendes.

Folha de S.Paulo

Senado deve rejeitar o afastamento de Aécio

Preocupados com o próprio destino, já que muitos são investigados, senadores pressionam Eunício Oliveira (PMDB-CE) para levar o tema a votação. Após a notificação do tribunal, o presidente da Casa sinalizou que o assunto deve ser submetido ao plenário hoje. Os parlamentares dizem que a Constituição não respalda o afastamento de parlamentar e prevê prisão só em caso de “flagrante delito de crime inafiançável”.



O Estado de S.Paulo

Senadores se unem para manter Aécio no cargo; STF se divide

O plano tem o aval do Palácio do Planalto. O temor é de que, sem Aécio, o PSDB deixe a base aliada a Temer no Congresso. No Supremo, ministros divergiram publicamente. Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes disseram que a Primeira Turma da Corte mandou prender Aécio Neves sem previsão constitucional. Luís Roberto Barroso e Luiz Fux afirmaram que a medida encontra amparo no Código de Processo Penal.



O Globo

PT, Temer e Gilmar se unem contra STF por afastar Aécio

Em nota, o PT, que tem dirigentes já condenados e senadores sob investigação, conclamou o Senado a “repelir essa violação de sua autonomia”, mesmo atacando Aécio. O presidente Temer, com ministros também investigados, articula operação para manter o tucano no Senado.

Recibos assinados em um único dia

Glaucos da Costamarques, em cujo nome está registrado o apartamento alugado para o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, assinou em um único dia todos os recibos de aluguel correspondentes a 2015 e entregues à Lava-Jato pelo petista. Internado num hospital em novembro daquele ano, Costamarques, segundo sua defesa, recebeu o contador a pedido de Roberto Teixeira, compadre e advogado de Lula.



Valor Econômico

Leilões superam expectativa e geram R$ 15,8 bi à União

Em mais uma demonstração de confiança das empresas estrangeiras na recuperação da economia brasileira, os leilões de usinas hidrelétricas e de blocos para exploração de petróleo realizados ontem superaram, com folga, as expectativas.

Correio Braziliense

Construção Civil reage e cria empregos no DF

Setor econômico cresce, lidera a abertura de 14 mil vagas entre julho e agosto e anima o mercado imobiliário. “E a melhora é tanto nas obras públicas quanto privadas”, comemora o presidente do Sinduscon, João Carlos Pimenta.