União bloqueia R$ 220 milhões das contas do governo do Rio

A Secretaria estadual de Fazenda do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira que o governo federal bloqueou 220 milhões de reais do Tesouro Estadual devido a dívidas do estado com a União. O bloqueio é uma garantia pelo não pagamento da dívida com a União.

Com isso, o calendário do pagamento do salário de janeiro dos servidores estaduais em seis parcelas, que havia sido divulgado pela manhã, está sendo refeito e um novo cronograma deverá ser anunciado ainda hoje. Segundo a secretaria, o depósito da primeira parcela do pagamento, de 577 reais, já foi feito hoje entrará na conta dos servidores ao longo do dia, mesmo após o fim do expediente bancário.

“Ressalta-se que, com o pagamento de hoje, a folha encontra-se integralmente quitada para 71,3% dos servidores do estado do Rio. Também estão quitados 72,9% do valor total da folha líquida de janeiro, de 2,2 bilhões de reais.

No dia 14 de fevereiro, 10º dia útil, receberam integralmente os salários de janeiro os servidores ativos da Educação e os ativos, inativos e pensionistas da Segurança”, informou a Secretaria de Fazenda.

(Com Agência Brasil)