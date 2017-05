Trump e Refis no Congresso nas manchetes de 16/05/17

As negociações do Planalto com o Congresso sobre o novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis) estão na manchete da Folha de S.Paulo nesta terça-feira. De acordo com o jornal, por apoio na reforma da Previdência, governo cede e oferece descontos em multas e juros. Já no Globo, a reportagem principal destaca críticas de democratas e republicanos à atitude do presidente americano Donald Trump, acusado de revelar a diplomatas russos informação altamente confidencial sobre um complô do Estado Islâmico.

Folha de S.Paulo

Temer cede e acena a devedores do fisco

Em busca de votos para aprovar a reforma da Previdência, o governo cedeu nas negociações com o Congresso e concordou em permitir descontos de multas e juros no novo programa para regularização de dívidas de empresas com o fisco. O plano começou a ser discutido depois que o Congresso alterou proposta original do governo, incluindo vários benefícios para devedores. A equipe econômica trabalha para reduzir ao mínimo a perda de arrecadação com o novo Refis. No limite, aceita descontos de até 25% nas multas e 25% nos juros sob determinadas condições.



O Globo

Trump é acusado de revelar segredos a russos

A revelação do Washington Post de que Donald Trump compartilhou com diplomatas russos, na semana passada, informação altamente confidencial sobre um complô do Estado Islâmico pôs o presidente sob fortes críticas tanto de democratas quanto de republicanos. Embora Trump tenha prerrogativa para divulgar tais segredos, o país aliado fonte da informação não autorizara seu compartilhamento. Oposição e imprensa acusaram o presidente de pôr em risco a cooperação na luta antiterror.

O Estado de S.Paulo

Prévia do PIB mostra sinal de recuperação econômica

Após oito trimestres consecutivos de queda, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 1,12% nos três primeiros meses do ano, na comparação com o último trimestre de 2016. O dado reforça o discurso que vem sendo repetido pelo governo de que o País saiu da recessão, embora economistas ressaltem que ainda falta força para uma retomada mais consistente.

Valor Econômico

Custos caem e Petrobras capta mais US$ 4 bilhões

O custo de captação da Petrobras no mercado internacional voltou a cair. A estatal reabriu bônus com vencimentos em 2022, 2027 e 2044, captando US$ 4 bilhões a taxas bem menores que as dos últimos lançamentos e com prazos mais dilatados. Demanda pelos papéis chegou a US$ 20 bilhões.

Estado de Minas

Lula indiciado de novo

Ex-presidente é investigado por venda de MP que estendeu incentivos fiscais a montadoras e fabricantes de veículos. Novo inquérito é um desdobramento da Operação Zelotes. Também foram indiciados os ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra e os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da Caoa, e Paulo Ferraz, ex-presidente da Mitsubishi. Os indiciados negam as acusações.