Trump é acusado de assédio e vai responder por difamação

Três dias antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, o presidente eleito, Donald Trump, foi acionado na Justiça em um processo de difamação. Summer Zervos, 41 anos, alega ter sido assediada duas vezes por ele: durante a sua participação no reality show “O Aprendiz” e posteriormente em uma entrevista de emprego.

Ela afirma abrir mão do processo caso Trump assuma a acusação e peça desculpas. Ao lado de sua advogada, Summer disse que Trump não deixou a ela outra alternativa a não ser processá-lo. Na ação ela classifica o futuro presidente dos Estados Unidos como “mentiroso e misógino” e diz que ele “degradou e denegriu” a sua imagem.

Ao jornal The Guardian, o porta-voz de Trump, Hope Hicks, disse que “é mais do mesmo” e que “não há verdade nessa história absurda”. Em sua denúncia inicial, feita antes da eleição, ela afirmou que Trump a beijou na boca quando ela esteve em seu escritório em Nova York, em 2007, um ano após ter participado do programa apresentado por ele.

Segundo Summer, Trump ligou para ela semanas depois para convidá-la para uma segunda reunião em um hotel em Los Angeles. Ela disse que no segundo encontro Trump foi “agressivo sexualmente”, a beijou novamente e apalpou seus seios.