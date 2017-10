Troca de votos e pauta na Câmara nas manchetes de 20/10/17

Negociações do presidente Michel Temer por troca de votos contra denúncia e pauta na Câmara dos Deputados estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Segundo a Folha de S.Paulo, Temer promete não privatizar Congonhas para agradar ao PR, sigla do ex-deputado Valdemar Costa Neto. No Estado de S.Paulo, enquanto o Planalto quer votar o ajuste nas contas públicas, deputados pretendem priorizar temas com apelo eleitoral.



Folha de S.Paulo

Por votos na Câmara, Temer promete não privatizar Congonhas

Temer prometeu ao ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR) tirar o aeroporto de Congonhas, em SP, da lista de privatizações. Condenado no mensalão, Costa Neto ainda exerce forte influência no partido, que tem hoje 37 deputados e recebeu cargos importantes no setor de transportes. Congonhas é o aeroporto mais lucrativo da Infraero, e sua venda era considerada essencial para o caixa do governo.

Para especialistas, revisão de planos de saúde ‘rasga’ lei do idoso

Proposta de nova lei de planos de saúde, apresentada por deputados no dia 18 de outubro, é um desserviço aos usuários, não cobre necessidades da saúde, rasga o estatuto do idoso e só beneficiará o mercado, segundo os professores de saúde coletiva Ligia Bahia (UFRJ) e Mario Scheffer (USP).

O Estado de S.Paulo

Base rejeita pauta de Temer para economia após denúncia

Confiantes de que a segunda denúncia contra Temer será rejeitada pelo plenário da Câmara, na próxima semana, governo e deputados articulam a agenda para o dia seguinte, mas divergem sobre quais devem ser as prioridades. Enquanto o Planalto pensa em propostas para ajudar a fechar as contas públicas, parlamentares buscam impor uma agenda com apelo na sociedade, como projetos ligados à segurança pública.

O Globo

Investimentos só devem se recuperar em 7 anos

Apesar da retomada recente do crescimento, o país só conseguirá recuperar em 2019 as perdas no PIB sofridas durante três anos de recessão. Os investimentos ainda vão demorar mais para voltar ao patamar de antes da crise: apenas a partir de 2024, segundo projeções feitas pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).

Valor Econômico

Chineses têm embate com CVM e minoritários da CPFL

Maiores investidores estrangeiros no setor elétrico brasileiro, os chineses já enfrentam dificuldades – devido à sua maneira de fazer negócios – com acionistas minoritários e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Correio Braziliense

TCDF contraria TCU sobre volta de policiais às ruas

Conselheiros entendem que a decisão de tirar esses servidores de gabinetes cabe ao GDF, não ao Tribunal de Contas da União.