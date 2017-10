Traficantes torturam suspeitos de assassinato de crianças em SP

Dois homens foram torturados por traficantes na Favela da Lapena, na Zona Leste de São Paulo, nesta segunda-feira (16), após serem apontados como autores dos assassinatos de Adrielly Mel Severo e Beatriz Moreira dos Santos, de três anos, que estavam desaparecidas desde o mês passado e foram encontradas dentro de um furgão na última quinta-feira (12), em estado avançado de decomposição.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os homens foram encaminhados ao Hospital Ermelino, onde foram medicados e em seguida receberam alta. De acordo com a pasta, foi registrado um Boletim de Ocorrência pelos crimes de tortura e associação criminosa.

O caso está sendo investigado pela equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que acompanhou a ocorrência desde o início e levou a dupla para prestar depoimento. Ambos negaram participação no crime.Um inquérito policial foi instaurado para investigar as agressões.

Justiça com as próprias mãos

Não é a primeira vez que o ‘tribunal das ruas’ julga, por conta própria, um suspeito. Há três anos, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi amarrada, espancada e torturada até a morte por um grupo de pessoas no Guarujá, na Baixada Santista.

O linchamento de Fabiane teria sido motivado por um boato em uma página de notícias no Facebook, que a acusava de ter sequestrado crianças para a realização de rituais de magia negra. Na época, a Polícia Militar afirmou que não havia nenhum indício de que Fabiane teria ligação com seitas religiosas ou grupos criminosos.