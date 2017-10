Traficantes da Rocinha pediram armas ao PCC antes de confronto

Um áudio descoberto pela Polícia Civil de São Paulo traz Fabiano Robson dos Santos Freitas, integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) conhecido como Salazar, em um diálogo com um interlocutor não identificado do grupo criminoso Amigos dos Amigos (ADA), que atua na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Na conversa, o traficante fluminense diz a Freitas que “tem que ir que nossos parceiros tão [sic] precisando de armamento lá, tá [sic] ligado irmão? Precisamos de bala mesmo, umas caixas tá [sic] ligado irmão?”.

De acordo com a investigação, a conversa mostra um pedido de armas de alta letalidade feito pela ADA ao PCC cerca de 40 dias atrás, pouco antes da eclosão do conflito armado na Rocinha entre grupos criminosos opostos, para o qual teria sido destinado o armamento. O interlocutor do grupo carioca no diálogo não foi identificado. A polícia não apreendeu as armas até o momento, tampouco sabe se elas de fato chegaram ao local.

Salazar foi preso nesta quinta-feira na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, como parte da operação que leva seu apelido como nome. Resultado de uma apuração da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), de São Bernardo do Campo, a ação envolveu 320 policiais para cumprir cerca de 30 mandados de prisão e 96 de busca e apreensão.

A ação policial ocorre na capital, na região metropolitana e na Baixada Santista. Até o final da manhã, 13 pessoas já tinham sido presas acusadas de envolvimento com a facção no litoral do estado.

Leia abaixo o diálogo entre Salazar e um interlocutor do ADA