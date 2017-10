Trabalho escravo e carta de Temer nas manchetes de 17/10/17

Mudanças nas regras para fiscalização do trabalho escravo e carta do presidente Michel Temer a parlamentares estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Para agradar à bancada ruralista em meio à análise da denúncia de organização criminosa contra Temer, o governo dificultou o combate ao trabalho escravo. Paralelamente, em carta a parlamentares, presidente se diz vítima de conspiração para tirá-lo do cargo.

O Globo

Governo dificulta combate ao trabalho escravo

Jornadas extenuantes e condições degradantes, a partir de agora, só serão consideradas trabalho análogo à escravidão se houver restrição de locomoção do trabalhador. A lista suja de empregadores será divulgada pelo ministro do Trabalho, e não mais pelo corpo técnico do ministério. E a fiscalização só poderá ser feita com a presença de policiais. OIT, Comissão Pastoral da Terra e especialistas criticaram a decisão.



‘Alô, presidente?’

Número de celular do presidente foi divulgado junto com a delação de Funaro. Repórter ligou, e Temer atendeu.

Folha de S.Paulo

Temer diz em carta que é vítima de conspiração

Às vésperas da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara, Temer encaminhou aos gabinetes dos deputados aliados uma carta em que se diz “indignado” com o que chama de “conspiração” para tirá-lo do cargo. “Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da Presidência da República. Mas os fatos me convenceram. E são incontestáveis”, afirma na carta.

O Estado de S.Paulo

Em carta a parlamentares, Temer diz ver ‘conspiração’

Com críticas dirigidas ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e aos delatores Joesley Batista, da J&F, e Lúcio Funaro, operador do PMDB, a ofensiva de Temer contra a suposta conspiração ocorreu em meio a uma crise entre o Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Valor Econômico

Gerdau vende ativos de R$ 3,2 bi e reduz dívida

A Gerdau é até agora a empresa brasileira mais bem-sucedida na estratégia de vender ativos para enfrentar a crise local e mundial da siderurgia. O grupo gaúcho está prestes a confirmar mais de R$ 3,2 bilhões captados em seu programa de reavaliação de ativos desde 2014, com vendas e parcerias.

Jornal do Commercio

Varejo em alta e até 7 mil vagas temporárias à vista

Setor em Pernambuco se anima com crescimento de 4,2% nos oito primeiros meses do ano, de acordo com o IBGE, bem acima do 0,7% de média nacional. Fecomércio-PE espera o maior número de contratações dos últimos 3 anos.