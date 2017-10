TJ-SP mantém reintegração de posse de terreno em São Bernardo

1. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0011 zoom_out_map 1 /30 Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

2. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0025 zoom_out_map 2 /30 Militante prepara almoço durante ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

3. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0018 zoom_out_map 3 /30 Milhares de barracas são construídas em ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

4. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0012 zoom_out_map 4 /30 Miliante prepara terra para construir uma barraca, durante ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

5. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0021 zoom_out_map 5 /30 Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

6. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0002 zoom_out_map 6 /30 Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

7. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0007 zoom_out_map 7 /30 Militantes recolhem lixo durante ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

8. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0026 zoom_out_map 8 /30 Militante se abriga do calor durante ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

9. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0019 zoom_out_map 9 /30 Militante cava buraco para construir uma barraca em ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

10. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0023 zoom_out_map 10 /30 Militantes descansam em uma barraca durante ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

11. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0015 zoom_out_map 11 /30 Militante chega do trabalho em ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

12. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0030 zoom_out_map 12 /30 Rakyllayne, militante do MTST, descansa em sua barraca durante ocupação em terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

13. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0016 zoom_out_map 13 /30 Militantes constroem barracas em ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

14. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0003 zoom_out_map 14 /30 Cozinha improvisada em uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

15. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0022 zoom_out_map 15 /30 Militantes constroem uma barraca durante ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

16. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0020 zoom_out_map 16 /30 Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

17. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0013 zoom_out_map 17 /30 Banheiro improvisado em ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

18. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0024 zoom_out_map 18 /30 Alemão, militantes do MTST durante ocupação em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

19. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0017 zoom_out_map 19 /30 Militante carrega estacas de madeira para construir uma barraca, em ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

20. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0027 zoom_out_map 20 /30 Militantes carregam estacas de madeira para construir barracas, em ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

21. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0028 zoom_out_map 21 /30 Adriana, militantes do MTST durante ocupação em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

22. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0014 zoom_out_map 22 /30 Todas as barracas da ocupação são identificadas com nome do militante, em ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

23. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0029 zoom_out_map 23 /30 Rakyllayne, militante do MTST, descansa em sua barraca durante ocupação em terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

24. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0009 zoom_out_map 24 /30 Miltantes do MTST posam para foto durante ocupação em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

25. Rakyllayne zoom_out_map 25 /30 Rakyllayne, umas das militantes do MTST, prepara café durante ocupação em terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

26. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0010 zoom_out_map 26 /30 Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

27. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0006 zoom_out_map 27 /30 Menina lava louça em ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

28. Depósito dentro da ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo zoom_out_map 28 /30 Depósito dentro da ocupação do MTST em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

29. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0001 zoom_out_map 29 /30 Militante descansa em uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA)

30. MTST-SBC-Adriano-Lima-20170920-0004 zoom_out_map 30/30 Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno em São Bernardo do Campo (Adriano Lima/VEJA.com)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve nesta segunda-feira a reintegração de posse de um terreno de 72.000 metros quadrados em São Bernardo do Campo (SP), ocupado desde o início de setembro por militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Os três desembargadores da 20ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP decidiram pela desocupação do terreno e mantiveram o entendimento do juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, da 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, que havia decidido pela reintegração no dia 7 de setembro. A área pertence à construtora MZM.

O relator da ação, desembargador Correia Lima, no entanto, não fixou uma data para a reintegração e determinou que a decisão deve ser cumprida após uma reunião entre o integrantes da “Ocupação Povo sem Medo” e o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp), “a fim de se buscar uma forma menos conflituosa para a reintegração”. Também participaram do julgamento os desembargadores Rebello Pinho e Luís Carlos de Barros.

Liderado por Guilherme Boulos, a mais conhecida liderança nacional dos sem-teto, o movimento diz que há mais de 7.000 barracos na área invadida – a Vila Nova Palestina, na Zona Sul de São Paulo, o maior assentamento ativo do MTST, tem cerca de 8.000.

No dia 15 de setembro, uma audiência de conciliação chegou a ser feita, mas as partes – invasores e a construtora dona do terreno – não entraram em acordo.