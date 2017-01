Tiroteio em shopping fere um casal e deixa um PM morto

Uma tentativa de assalto em uma joalheria localizada no Tijuca Off Shopping, na Zona Norte do Rio, deixou um policial militar morto e um casal ferido na noite desta quarta-feira. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios, o tiroteio aconteceu por volta das 20 horas desta quarta, após quatro criminosos renderem funcionários da joalheira.

Na troca de tiros, o PM Jefferson Cruz Pedra, que estava de folga, foi morto. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. O casal que também foi atingido pelos disparos foi encaminhado ao hospital e liberado após atendimento.

Diligências estão em andamento para identificar e localizar os autores do crime. Segundo a Polícia Civil, uma perícia minuciosa foi realizada no local e foi instaurado um procedimento policial para apurar as circunstâncias do crime. A ação dos criminosos provocou correria e pânico no shopping.

Imagens registradas pelas câmaras de segurança do shopping flagraram o exato momento em que os disparos começam. Um dos criminosos atira de dentro da loja causando tumulto nos corredores do shopping. É possível ver pessoas correndo e uma mulher se arrastando no chão ferida na perna por um dos disparos.