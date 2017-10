Tiroteio em colégio de Goiânia deixa dois mortos

Um tiroteio na manhã desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia, deixou dois mortos, dois meninos entre 10 e 12 anos, e mais cinco feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Os bombeiros receberam a ligação às 11h50 de uma professora do colégio. Ela dizia que um rapaz entrou atirando nos alunos. Entre os feridos há um internado, levado de helicóptero, no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O suspeito pelos disparos é um estudante do próprio colégio, de 14 anos. Filho de militares, o jovem sofria bullying dos colegas e teria pego arma em casa para poder se vingar.