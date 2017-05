Tirado da Cracolândia, irmão de Suzane von Richthofen é internado

Andreas von Richthofen, de 29 anos, irmão de Suzane von Richthofen, foi internado nesta terça-feira no Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após ser abordado por uma viatura da Polícia Militar enquanto tentava pular o muro de um imóvel na rua Engenheiro Alonso de Azevedo. Segundo a PM, Andreas estava com distúrbios e seu comportamento demonstrava que ele pode ter usado drogas.

O rapaz deve ser transferido ainda nesta terça-feira para um hospital psiquiátrico. Ele já havia sido abordado por equipes de Saúde da Prefeitura no dia anterior, quando foram oferecidos a ele cuidados e tratamento médico, que Andreas recusou.

O irmão de Suzane von Richtofen estava frequentando a Cracolândia, local que usava como ponto de abastecimento, para compra de droga.

Andreas von Richtofen tinha 15 anos no dia 31 de outubro de 2002, quando seus pais, Manfred e Marísia von Richtofen, foram mortos a golpes de barra de ferro na casa onde a família morava, na capital paulista. Executado pelos irmãos Christian e Daniel Cravinhos, o crime foi planejado por Suzane, que tinha 18 anos à época e namorava Daniel.

Presa uma semana depois do assassinato dos pais, Suzane acabou condenada em 2006 a 39 anos e seis meses de prisão, mesma pena a que Daniel Cravinhos foi condenado. Christian Cravinhos foi sentenciado a 38 anos e seis meses de prisão.

(com Estadão Conteúdo)