Teori estava a bordo de avião que caiu em Paraty, diz filho

O ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki estava na lista de passageiros do avião de modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM, que caiu nesta quinta-feira no litoral de Paraty, no Sul do Rio de Janeiro, segundo informações da assessoria de imprensa do STF. Não há confirmação de que ele tenha embarcado na aeronave. O filho do magistrado, Francisco Zavascki, disse a VEJA que esperava por “um milagre”. “Infelizmente, o pai estava no avião que caiu”, afirmou.

Segundo ele, a família do ministro tem informações não confirmadas de que existiria um sobrevivente. Os familiares do magistrado, relator dos processos da Operação Lava-Jato, estão reunidos em Porto Alegre.

O avião saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, às 13h (horário de Brasília), com destino ao aeroporto de Paraty. A aeronave caiu no mar à tarde, quando chovia bastante na região. O Corpo de Bombeiros não tem informação sobre nenhum sobrevivente. A corporação foi acionada às 14h15 e ainda não teve acesso à lista de passageiros. Uma equipe de mergulhadores e o grupamento marítimo foram acionados para fazer as buscas.

A presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, telefonou para o presidente Michel Temer para pedir ajuda para confirmar se o magistrado estava ou não a bordo da aeronave. Ela estava chegando a Belo Horizonte para visitar o pai que está doente e agora está voltando a Brasília para acompanhar os desdobramentos do caso. O avião Beechcraf pertencia ao Grupo Emiliano, dono de uma cadeia de hoteis. O grupo ainda não ainda não se pronunciou sobre o acidente.

A aeronave, prefixo PR-SOM, modelo C90GT é da Beechcraft, fabricada em 2006. O avião é um turbohélice bimotor com capacidade total de oito pessoas, sendo sete passageiros. Os certificados de vistoria valiam até 2022.