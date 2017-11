Tentativa de assalto leva pânico a shopping de SP

Uma loja de telefonia celular do Mooca Plaza Shopping, na Zona Leste de São Paulo, foi vítima de uma tentativa de assalto neste sábado. A informação foi confirmada por funcionários e pessoas que visitavam o local por volta das 21h, horário do acontecimento. O 56º Distrito Policial, da Vila Alpina, em São Paulo, confirma o caso, mas não sabe precisar o número de criminosos ou se houve feridos. É o segundo ataque à loja nos últimos dois meses,

O movimento no shopping era intenso, por conta da decoração de Natal com personagens de desenhos animados. Muitas famílias com crianças estavam no local e tiveram que correr quando aconteceu a invasão.

É o caso de Alexandre Loureiro Correia, 43 anos, que é técnico em segurança do trabalho. Ele estava acompanhado da esposa, da sogra e da filha de 4 anos quando viu a correria e relata que ouviu barulho dos tiros. “Apesar dos seguranças falarem depois que não eram tiros, escutamos por volta de 30 disparos, Por sorte, já estávamos perto da saída para o lado de fora”.

Alexandre conta que a ação durou cerca de 40 minutos dentro do shopping e quase uma hora e meia fora. “Saímos do shopping, mas os acessos estavam todos lotados de carros. Como todo mundo queria sair, o problema foi transferido de dentro para fora. Poderíamos ter virado alvo fácil na rua”, desabafa.

Um funcionário de um restaurante do Mooca Plaza Shopping e afirma que a situação foi melhor resolvida em relação à última tentativa de assalto, no dia 1º de outubro. Funcionários e clientes foram para dentro das lojas para ficarem seguros até o final da ação dos seguranças e da polícia.

A assessoria do shopping não atendeu as ligações da reportagem.

Confira os relatos de pessoas que presenciaram a tentativa de assalto:

Bandido correndo de metralhadora no Shopping da Mooca. Assaltos viraram rotina no local — Katia Monteiro (@ksouzamonteiro) November 26, 2017

Caraí mano tava no Shopping Mooca com uns amigos e do nada todo mundo saí correndo, possível tiroteio/Arrastão, sorte q tava na porta!!! — Diego Calderon (@CrystalKenobi) November 26, 2017

Momento em que as lojas fecharam no Shopping Mooca na primeira onda de corre corre… Eu estava dentro da Marisa … pic.twitter.com/N0YhU8tMuJ — Renan Souza (@renanecaty) November 25, 2017

Mooca Plaza Shopping sofreu mais um arrastão. Estava no shopping e correria rolou total! Alô, direção, reforça o policiamento e segurança que tá complicado! — #MeuNomeÉEnea (@fellipesenna) November 25, 2017