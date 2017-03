Temporal no RS deixa dois mortos e dez desaparecidos

Um homem e uma criança morreram durante o temporal com ventos fortes que atingiu São Francisco de Paula, na região serrana do Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo. As vítimas estavam em uma casa que foi atingida pelo desabamento do prédio de uma escola vizinha. Ao menos dez moradores da região estão desaparecidos.

Segundo a Defesa Civil da cidade, mais de setenta pessoas com ferimentos procuraram atendimento no hospital. Dezenas de árvores tombaram ou tiveram galhos arrancados pela força do vento. Vias foram bloqueadas e o abastecimento de energia elétrica foi cortado.

O município pede auxílio a cidades vizinhas para a aquisição de lonas e telhas. A prefeitura está solicitando que funcionários de madeireiras auxiliem no corte de árvores para desobstruir ruas e avenidas.

O ginásio municipal já reúne mais de cem desabrigados, que precisam de doações de roupas e alimentos. Segundo a Defesa Civil, os socorristas conseguiram chegar a algumas localidades apenas no início da tarde. Isso pode aumentar o número de feridos a serem encaminhados ao Hospital de Caridade da cidade.

(Com Estadão Conteúdo)