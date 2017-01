Temer vai sobrevoar cidades inundadas no Rio Grande do Sul

O presidente Michel Temer vai sobrevoar nesta segunda-feira as cidades atingidas por inundações no Rio Grande do Sul na semana passada. Temer deve fazer um voo sobre os municípios de Rolante e Riozinho, no Vale do Paranhana.

Fortes temporais e o rompimento de um açude na cidade de São Francisco de Paula provocaram um alagamento de 70% do município de Rolante e afetou cerca de 15 mil pessoas. Na última quinta-feira, a cidade de Riozinho também foi inundada após fortes chuvas e deixou famílias desabrigadas. O prefeito Valério Esquinatti (PMDB) decretou estado de emergência na última sexta.

Presídios federais

Temer afirmou que o Rio Grande do Sul poderá ser um dos Estados que receberá os cinco presídios federais de segurança máxima anunciados após os massacres que deixaram presidiários mortos no Amazonas e em Roraima, na semana passada. Ele também garantiu o repasse de “quase R$ 45 milhões” para a construção de um presídio no Rio Grande do Sul, a ser executada pelo governo do Estado.

“Há oportunidade, vou conversar ainda com o governador (Ivo Sartori). O governo federal vai construir cinco presídios, quem sabe um também pode ir para o Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Guaíba, antes de embarcar para Esteio, no Rio Grande do Sul, onde participará de uma cerimônia de entrega de 340 ambulâncias do Samu ao Estado.

(Com Estadão Conteúdo)