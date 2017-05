Temer vai sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas em Alagoas

O presidente Michel Temer cancelou a agenda de reuniões previstas para este domingo em Brasília e embarca à tarde para Alagoas para acompanhar a situação do estado, atingido por fortes chuvas na última semana. Temer deverá sobrevoar as áreas alagadas acompanhado do governador do estado, Renan Filho.

A previsão é que Temer siga para Pernambuco, onde também há municípios atingidos pelas chuvas.

O presidente deve desembarcar em Alagoas por volta das 16h30 e fará uma reunião com ministros e autoridades locais para decidir quais ações do governo federal poderão ser tomadas para auxiliar os municípios atingidos pelas chuvas. A Defesa Civil Nacional já enviou a Alagoas técnicos para auxiliar o trabalho das autoridades locais.

Em Maceió, capital do estado, quatro pessoas morreram na última semana em razão das chuvas: duas mulheres, um homem e uma criança, vítimas de soterramentos. No sábado, a prefeitura decretou situação de emergência e estado de calamidade pública. O decreto, assinado pelo prefeito Rui Palmeira, já está em vigor.

De acordo com a Defesa Civil, em oito horas, foram registrados 55,8 milímetros (mm) de chuva na capital do estado. Em dias normais do período chuvoso, a média é 12 mm para todo o dia. Este é o maio mais chuvoso em Maceió desde 2010 e as chuvas já ultrapassaram ao total previsto em 48%.

(com Agência Brasil)