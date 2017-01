Temer transfere cargo a Rodrigo Maia e embarca para Portugal

O presidente Michel Temer embarcou às 17 horas desta segunda-feira para Portugal para acompanhar o velório do ex-presidente e ex-primeiro-ministro português Mário Soares, que morreu no sábado, aos 92 anos. As cerimônias fúnebres estão marcadas para amanhã.

Temer está acompanhado do ex-presidente da República José Sarney, do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do embaixador e subsecretário-geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.

Responsável por definir a pauta de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e um dos sete integrantes da Corte Eleitoral que votará neste ano no processo que pode levar à cassação da chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB), o ministro Gilmar Mendes também faz parte da comitiva presidencial.

Antes de embarcar, Temer fez a transferência de cargo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na base aérea de Brasília.

(com Estadão Conteúdo)