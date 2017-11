Temer tem alta após angioplastia e deixa hospital em SP

O presidente Michel Temer (PMDB) recebeu alta às 10h desta segunda-feira (27) da equipe médica do Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, onde passou por uma angioplastia e esteva internado deste a última sexta-feira (24), segundo informa a assessoria do hospital.

Ele seguiu imediatamente de helicóptero para o Aeroporto de Congonhas onde pega um avião para Brasília. O presidente não tem compromissos oficiais marcados para o dia de hoje.

Procedimento

Segundo o médico Roberto Kalil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento do presidente no Hospital Sírio-Libanês, após uma avaliação foi constatada uma pequena evolução da obstrução de uma das artérias e, por essa razão, decidiu-se pela realização do procedimento.

Na avaliação, de acordo com o médico, verificou-se que as obstruções foram superiores a 90% em uma das artérias principais e em duas secundárias. Caso houvesse mais de uma das artérias principais entupidas, o presidente precisaria passar por uma cirurgia cardíaca.