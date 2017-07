Temer, Refis e crise no Rio nas manchetes de 19/07/17

A investida do presidente Michel Temer sobre parlamentares do PSB está na manchete da Folha de S.Paulo nesta quarta-feira. Em encontro fora da agenda oficial, presidente convida deputados desejados pelo DEM a migrar para o PMDB. O ato foi visto como disputa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No Estado de S.Paulo, reportagem destaca que parlamentares que vão votar novo texto do Refis têm débitos de R$ 532,9 milhões com a União. No Globo, a pauta é a crise financeira do Rio de Janeiro. Por falta de dinheiro para manutenção, o Arco Metropolitano está às escuras e sem segurança.

Folha de S.Paulo

Temer assedia PSB e provoca atrito com Maia

No primeiro dia do recesso parlamentar, o presidente Michel Temer abriu uma crise com DEM e PSB, partidos da base governista. Fora da agenda, Temer foi à residência da líder do PSB na Câmara, Tereza Cristina, para convidar dissidentes da sigla a ir para o PMDB. O ato foi visto como tentativa de conter o avanço do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre congressistas do PSB. Em meio ao mal-estar, o presidente marcou jantar com Maia.



Imóvel irregular em Miami entra na mira do fisco

De 4.765 brasileiros que compraram imóveis em Miami de 2011 a 2015, 44% não declararam à Receita Federal ou informaram um valor mais baixo que o avaliado. O fisco planeja autuar esses contribuintes se eles não aderirem à segunda etapa do programa de repatriação de recursos mantidos ilegalmente no exterior, que vai até o fim do mês.



O Estado de S.Paulo

Relator do Refis é sócio de empresas que devem R$ 51 mi

Os deputados e senadores que vão votar o texto do novo Refis – programa de parcelamento de dívidas tributárias com descontos de juros e multas – devem R$ 532,9 milhões à União. Somente os débitos de duas empresas do deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), relator do projeto, chegam a R$ 51 milhões. Com desconto de até 99% das multas e dos juros, a nova versão propõe perdoar 73% da dívida a ser negociada.

O Globo

Apagão de gestão no Rio

A crise no Rio provoca problemas que vão da violência à falta de dinheiro para manter serviços e pagar a servidores. Inaugurado em 2014, o Arco Metropolitano, que custou R$ 2 bilhões e atravessa 72km da Baixada, está completamente às escuras, com todos os 4.310 postes apagados porque o estado não tem dinheiro para manutenção. Sem policiamento, o movimento de veículos na via caiu à metade.

Valor Econômico

Frustrada a fusão, Kroton antecipa plano de expansão

Em reação à decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de negar autorização para a fusão com a Estácio, o grupo educacional Kroton mudou sua estratégia de crescimento, a começar pela antecipação do pedido feito ao Ministério da Educação para criar 40 campi.

Correio Braziliense

Quando Brasília ficou branca

A onda de frio vinda do Chile e da Argentina fez congelar a região Sul do Brasil e trouxe geada ao Sudeste. E ela deve chegar ao Centro-Oeste nesta quarta-feira, fazendo a temperatura despencar. Em ensaio fotográfico de 1961 de um fotógrafo anônimo, as vias e os gramados da Esplanada dos Ministérios e ao redor da Rodoviária do Plano Piloto ficaram cobertos de branco, como se estivessem tomados por neve.