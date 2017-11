Temer passa bem após procedimento de desobstrução de artérias

O presidente Michel Temer passa bem após ao procedimento cirúrgico a que foi submetido na sexta-feira (24) para desobstruir três artérias. O estado de saúde de Temer foi atualizado em entrevista coletiva feita hoje pelo médico Roberto Kalil Filho, responsável por seu atendimento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

Segundo Kalil Filho, após uma avaliação foi constatada uma pequena evolução da obstrução de uma das artérias e, por essa razão, decidiu-se pela realização do procedimento. O médico disse ainda que Temer deve continuar internado por mais 48 horas e poderá ter alta e retomar suas atividades na segunda-feira (27).

Temer, de 77 anos, passou no mês passado por uma raspagem para diminuir o tamanho da próstata, após ter sofrido um episódio de obstrução do canal uretral. O episódio aconteceu no dia em que a Câmara votava a segunda denúncia contra o presidente.