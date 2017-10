Temer libera verba para município de MG após tragédia em creche

O presidente Michel Temer (PMDB) determinou a liberação de 8,7 milhões de reais para obras em Janaúba, município ao norte de Minas Gerais (560 km de Belo Horizonte), onde, na quinta feira 5, um vigilante ateou fogo em uma creche, matando a si próprio, nove crianças e também uma professora de 43 anos, Heley Abreu.

Em audiência com o prefeito da cidade, Isaildon Mendes (PSDB), no Palácio do Planalto, no início da tarde desta terça-feira, Temer acertou recursos para recompensar despesas do município com a tragédia (1 milhão de reais), construção de duas creches e uma quadra esportiva (3,7 milhões de reais) e repasses para a Santa Casa de Saúde e o Hospital João 23 (4 milhões de reais), para onde algumas das vítimas foram encaminhadas. Os valores foram confirmados pelos ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, Mendonça Filho, que participaram do encontro.

Na reunião, Temer destacou o ato da professora Heley de Abreu Silva Batista, morta no incêndio. Segundo o deputado Fabio Ramalho (PMDB-MG), o presidente comentou que Heley foi uma heroína ao tentar salvar as crianças do incêndio criminoso. O prefeito Isaildon Mendes informou que o Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, local da tragédia, será reconstruído com recursos de um grupo de empresários.

(Com Estadão Conteúdo)