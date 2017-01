Temer irá a Portugal para participar de funeral de Mário Soares

O presidente Michel Temer (PMDB) deve viajar nesta segunda-feira para Lisboa para participar, na terça-feira, do funeral do ex-presidente de Portugal Mário Soares. Uma das maiores personalidades políticas da história portuguesa e europeia, Soares morreu no sábado aos 92 anos, após mais de 20 dias de internação.

Temer divulgou nota de pesar pela morte do ex-presidente e registrou que o mundo perdeu “um estadista”, “um defensor da democracia e da liberdade”, além de “amigo do Brasil” e “figura-chave do Portugal moderno” e “amigo do Brasil”.

O governo português decretou luto oficial de três dias, a contar desta segunda-feira. As cerimônias fúnebres, que ocorrerão até terça-feira, incluirão um velório aberto ao público no Mosteiro de São Jerônimo.

Soares ocupou os mais altos cargos políticos em Portugal e a sua vida está entrelaçada à história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do Partido Socialista, primeiro-ministro e presidente da República.

Lula e FHC

Os ex-presidentes Dilma Roussef (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e José Sarney (PMDB) também lamentaram a morte de Mário Soares. Dilma o definiu como um “militante da liberdade”. Lula afirmou que Soares “sempre esteve, mesmo nas horas mais difíceis, do lado certo da história”. Já FHC, em artigo ao jornal português Expresso afirmou que Soares foi um “líder inspirador que ajudou o país a sair do obscurantismo político”.

Com Agência Brasil