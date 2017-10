Temer deve receber alta médica ainda nesta quarta-feira

A assessoria da Presidência informou nesta quarta-feira que o presidente Michel Temer foi submetido a um procedimento de “sondagem vesical de alívio”, que consiste na retirada da urina retida na bexiga.“Na tarde de hoje, o Presidente da República foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo. O Presidente está em repouso, passa bem e deverá ter alta ainda hoje”, diz nota divulgada pelo Planalto há pouco.

O presidente Michel Temer estava no gabinete, com os militares que fazem sua assessoria pessoal, quando começou a sentir dores abdominais nesta quarta-feira. Segundo a assessoria do presidente, Temer já estava com dificuldades para urinar e foi caminhando até o serviço médico do Palácio do Planalto para averiguar o problema. Examinado pelo médico de plantão, o presidente foi aconselhado a fazer exames mais aprofundados para comprovar um possível quadro de obstrução na uretra.

A respeito da condição de saúde de Temer, o palácio divulgou nota mais cedo na qual confirmava o quadro de “obstrução urológica”: “O presidente teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento”.