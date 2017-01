Temer define retrato oficial e é alvo de piadas na internet

Cinco meses depois de assumir definitivamente a presidência da República, Michel Temer definiu seu retrato oficial. O presidente resistia a posar para a foto oficial, mas acabou convencido por auxiliares de que a imagem é um símbolo importante da Presidência. O peemedebista foi clicado pelo fotógrafo Orlando Brito com a faixa presidencial e “encaixado” por photoshop em um fundo com um céu azul e a bandeira nacional.

Segundo o marqueteiro Elsinho Mouco, responsável pela direção das fotos, o presidente decidiu que a foto oficial será usada em repartições públicas. Em entrevista ao jornal O Globo em setembro, poucos dias após se tornar presidente em definitivo, Temer disse: “Sou meio contra pôr meu retrato nas repartições públicas. Primeiro, porque, toda vez que eu vejo um retrato meu na parede, parece que eu já morri. É um culto à personalidade”.

Mouco afirma que “a intenção é passar serenidade, a questão do conceito, Ordem e Progresso. Não é culto a personalidade, é compromisso com Ordem e Progresso. O presidente queria ter a bandeira junto com ele para sinalizar esse momento do Brasil, de resgatar o país do caos”.

Imperfeições no recorte da silhueta do presidente em uma versão da foto oficial não passaram despercebidas na internet. No Twitter, internautas criticaram o “amadorismo” da produção.

De acordo com a assessoria do Planalto, no entanto, a imagem ironizadas em redes sociais “é uma versão preliminar da foto oficial do presidente Michel Temer”.

Para Mouco, as críticas na internet fazem parte da “disputa política”. “Os descontentes vão criticar, mas o conceito da foto é passar serenidade, confiança”.

Veja abaixo alguns dos tuítes que ironizam o retrato de Temer:

Pelo jeito o grande acordo nacional pra colocar o Temer na presidência não envolvia ninguém que manjava de photoshop — Joao (@Joao_Almirante) January 25, 2017

O corte e photoshop da foto do Temer está pior que os meus feitos no paint — Max 🐶 (@MaxClouster) January 25, 2017

MEU DEUS o photoshop do retrato oficial do temer está MUITO mal feito — ana xulia (@anaxulias) January 25, 2017

e o Temer que anunciou a foto oficial da presidência mas que na vdd é uma edição mal feita no photoshop … pic.twitter.com/iZYSpJU6y8 — Clóvis Ribeiro (@ribeirocs) January 25, 2017

Estou de cara que o Temer ficou de doce para fazer a foto oficial e, quando finalmente fez, divulgam com este Photoshop horrível. Olha isso! pic.twitter.com/IShJpbTNBD — bella macedo (@bellacmacedo_) January 25, 2017