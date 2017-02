Temer decreta luto de três dias por morte de Marisa Letícia

O presidente Michel Temer publicou uma nota de pesar pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, anunciada no início da noite nesta sexta-feira pelo Hospital Sírio-Libanês. Temer de decretou luto oficial de três dias no país.

“Lamento profundamente o falecimento da Senhora Marisa Letícia Lula da Silva hoje, em São Paulo. Neste momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Lula, eu e Marcela transmitimos a ele, a seus filhos e aos demais familiares e amigos, as mais sinceras condolências. Em razão do falecimento, decreto luto oficial de três dias”.

Michel Temer fez uma visita de condolências a Lula na noite de ontem. O presidente foi ao Sírio-Libanês, onde permaneceu por cerca de 30 minutos, acompanhado do ex-presidente José Sarney, dos ministros José Serra, Henrique Meirelles e Moreira Franco, além de senadores.

Repercussão

Logo após a confirmação da morte de Marisa Letícia, o presidente do PT, Rui Falcão, divulgou uma nota de pesar em que lembra que “foi ela quem costurou, com os retalhos que tinha em casa, nossa primeira bandeira”. Falcão ainda faz críticas indiretas à Operação Lava Jato e afirma que a ex-primeira-dama foi “uma das maiores vítimas dos cruéis ataques da elite brasileira”.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), se manifestou no Twitter a respeito da morte da ex-primeira-dama. “Transmito nossa profunda solidariedade e tristeza pela perda da ex-primeira dama, Marisa Letícia. Nossos sentimentos e orações ao ex-presidente Lula, aos seus filhos, familiares e amigos”, tuitou o tucano.

Ainda no Twitter, o vereador petista Eduardo Suplicy colocou sobre a foto de seu perfil uma tarja preta em que diz “Luto, #ForçaLula”, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) publicou uma foto da mulher de Lula sobrescrita por “adeus, Marisa” e o ex-líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), escreveu: “Dona Marisa Leticia Lula da Silva partiu! Descanse em paz! A toda família um abraço carinhoso e de solidariedade!”.

Marconi Perillo (PSDB), governador de Goiás, também se manifestou pelo Twitter. “Manifesto solidariedade ao ex-presidente Lula e família pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O momento é de total respeito”, escreveu. Na mesma rede social, o senador Jorge Viana (PT-AC) afirmou: “Peço a Deus q conforte Lula e família neste momento de dor. Deus vai acolher nossa querida D. Marisa num lugar especial”.

Em suas contas no Instagram e no Facebook, a cantora Alcione também lamentou a morte de Marisa. “Estou muito triste com a passagem de Dona Marisa Letícia, a qual eu tive a oportunidade de conhecer e sempre me tratou com muita delicadeza. Quero que ela descanse em paz e que Deus traga bastante conformação e conforto para o coração de Lula e toda sua família”, escreveu.