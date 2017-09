Temer decide revogar decreto de extinção da Renca

Após críticas e protestos, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) recuou e decidiu revogar o decreto que extinguia a Reserva Nacional de Cobre e seus Associados, a Renca, uma área de 46.450 quilômetros quadrados entre os estados do Amapá e Pará, e que permitia às mineradoras a exploração de 21% do território. A medida será publicada na edição de amanhã do Diário Oficial da União.

No início da noite, o Ministério das Minas e Energia (MME), comandado pelo ministro Fernando Bezerra Filho, divulgou uma nota em que confirma a revogação. “Com essa decisão, o governo restabelece as condições da área, conforme o documento que instituiu a reserva em 1984. O MME esclarece que as razões que levaram a propor a adoção do Decreto com a extinção da reserva permanecem presentes. O país necessita crescer e gerar empregos, atrair investimentos para o setor mineral, inclusive para explorar o potencial econômico da região”, diz o comunicado da pasta. “O debate em torno do assunto deve ser retomado em outra oportunidade mais à frente e deve ser ampliado para um número maior de pessoas, da forma mais democrática possível”, completa.

A área foi criada em 1984, durante o regime militar, e havia perdido o status de reserva mineral no dia 22 de agosto, por meio do decreto assinado por Temer. Até então, apenas o governo, por intermédio da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), podia pesquisar e explorar minerais na região, que possui, além de cobre, reservas de ouro e ferro.

O território da Renca compreende três unidades de conservação de proteção integral, quatro reservas de desenvolvimento sustentável e dois territórios indígenas demarcados. Além de índios, extrativistas e ambientalistas, artistas como a modelo Gisele Bündchen e o ator Leonardo Di Caprio protestaram contra a extinção da reserva mineral, que ganhou repercussão na imprensa internacional.

O decreto, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, não envolveu prévia consulta pública. Em 20 de junho, um parecer técnico do Ministério do Meio Ambiente, preparado para balizar a decisão da Presidência, manifestou-se contrário à extinção da Renca. “Concordo que poderia haver maior discussão. Mas o pessoal do ministério (de Minas e Energia) não acreditava que a interpretação da sociedade poderia ser tão polêmica. A partir desse momento, fiquei preocupado, porque a sinalização poderia ser de que estava tudo liberado”, disse a VEJA o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, à época da edição do decreto.

Diante da reação negativa ao documento original, Temer o revogou uma semana depois e redigiu outro, desta vez em parceria com a pasta comandada por Sarney Filho. No novo texto, estava explícita a conservação de terras indígenas e da maior parte das unidades de conservação. Entretanto, persistiam a extinção da Renca e a porta aberta para a possibilidade de exploração dos mesmos 21% da área.

No dia seguinte, o juiz federal Rolando Valcir Spanholo, do Distrito Federal, suspendeu o decreto, por inconstitucionalidade. A AGU informou que recorreria da decisão. No mesmo dia, o ministro do STF Gilmar Mendes, no papel de relator de uma ação movida pelo PSOL contra a medida, concedeu dez dias para que Temer explicasse sua escolha.

No início de setembro, o governo suspendeu os efeitos do decreto por 120 dias “em respeito às legítimas manifestações da sociedade e à necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram à decisão de extinção da Renca”. Por meio de nota, o ministro Fernando Bezerra Filho afirmou que a pasta “determinou a paralisação de todos os procedimentos relativos a eventuais direitos minerários na área” e que daria início a um “amplo debate com a sociedade” por alternativas.

Os temores de indígenas e castanheiros da região

No fim de agosto, VEJA visitou áreas de preservação dentro da Renca e constatou a aflição real de indígenas e de uma comunidade extrativista voltada à exploração sustentável de castanhas.

Embora o decreto presidencial tenha mantido a proibição ao desmatamento e à mineração nos territórios indígenas e nas reservas ambientais e extrativistas englobadas pela Renca, os índios Waiãpi relataram temer possíveis invasões do território da tribo por uma nova onda de garimpeiros clandestinos, trazidos no vácuo dos grandes empreendimentos, o desmatamento e a contaminação de rios e sua fauna com substâncias tóxicas e metais pesados, como o mercúrio. Espalhados por 6.000 quilômetros quadrados em áreas de densa floresta amazônica no Amapá, os Waiãpi tinham uma população de cerca de 230 índios até a década de 70, quando tiveram o primeiro contato com o homem branco, e perderam cerca de um terço da população, grande parte devido à mineração clandestina no centro-oeste do estado. Conflitos decorrentes de invasões de garimpeiros e, sobretudo, o sarampo, contraído deles e também de operários de obras viárias, reduziram a população a 151 pessoas.

A tribo, cujas terras foram demarcadas em 1996, tem hoje cerca de 1.300 membros, um crescimento de 49% em relação à população de 874 pessoas registrada em 2010 pelo Censo Demográfico do IBGE.

1. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 1 /22 O pajé Sisiwa Wajãpi, da tribo Waiãpi, que ocupa uma área de cerca de 6.000 quilômetros quadrados em três municípios do Amapá e tem parte do território dentro da Reserva Nacional de Cobre e seus Associados, a Renca, extinta por decreto pelo presidente Michel Temer (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

2. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 2 /22 Ororiwa Wajãpi é um dos chefes da tribo Waiãpi. A etnia chegou a ter 230 índios até a década de 70, número que acabou reduzido a 150 depois do contágio por doenças do homem branco, como o sarampo, e conflitos com invasores dos territórios da tribo (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

3. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 3 /22 Jurara Wajãpi, 70 anos, é um dos chefes da tribo Waiãpi. "Esta terra quem fez para nós é o nosso dono”, diz ele sobre o decreto que autoriza a mineração em 20% do território da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados, a Renca (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA) Indígenas da tribo oiampi na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca)

4. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 4 /22 Jurara Wajãpi, um dos chefes dos Waiãpi, acompanha crianças da tribo no Rio Onça, que passa pela aldeia na região de Pedra do Amapari (AP) (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

5. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 5 /22 Paniu Wajãpi vive com o marido e quatro filhos em uma das aldeias Waiãpi na região de Pedra Branca do Amapari (AP) (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

6. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 6 /22 Crianças da tribo Waiãpi, cuja população atual é de cerca de 1.300 índios, um crescimento de 49% nos últimos seis anos (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

7. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 7 /22 Índios da tribo Waiãpi, na aldeia que conta com uma escola de educação indígena, uma unidade de saúde, um posto da Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Centro de Documentação Waiãpi. A cidade mais próxima do local é Pedra Branca do Amapari (AP), a 190 quilômetros de Macapá (AP) (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

8. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 8 /22 Membros da tribo Waiãpi, em aldeia a 90 quilômetros de Pedra Branca do Amapari (AP), visitada por VEJA na semana passada (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

9. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 9 /22 Membros da tribo Waiãpi, em aldeia a 90 quilômetros de Pedra Branca do Amapari (AP), visitada por VEJA na semana passada (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

10. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 10 /22 O professor Mo'i Wajãpi e sua família, em deslocamento a uma das aldeias Waiãpi na região de Pedra Branca do Amapari (AP). A tribo é descentralizada, o que ajuda a fiscalização de seu território, e tem membros na Guiana Francesa (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

11. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 11 /22 Para preservarem a cultura Waiãpi e manter a descentralização das aldeias da etnia, espalhadas por um território de cerca de 6.000 quilômetros quadrados, chefes da tribo dispensaram o programa federal Luz para Todos. (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

12. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 12 /22 A tribo Waiãpi se divide em 92 aldeias pequenas e familiares, desmontadas e remontadas de tempos em tempos em outras localidades da floresta. Assentamentos são abandonados entre cinco e seis anos depois de criados, quando recursos à sua volta se esgotam. Novas aldeias ficam entre 5 e 20 quilômetros de distância do local de origem (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

13. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 13 /22 Os índios Waiãpi temem possíveis invasões de seu território por garimpeiros clandestinos, atraídos pelos grandes empreendimentos, além do desmatamento e da contaminação de rios com substâncias tóxicas e metais pesados, como o mercúrio (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

14. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 14 /22 Para os índios Waiãpi, que têm parte de seu território dentro da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados (Renca), a mineração é uma afronta a Yvy Jarã , entidade espiritual responsável pela terra e "dona" de seus recursos (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

15. Indígenas da tribo oiampi brincam em um rio na Renca zoom_out_map 15 /22 Indígenas da tribo Oiampi brincam em um rio na Renca (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

16. Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), delimitada em 1984, possui 47 000 quilômetros quadrados quase intocados zoom_out_map 16 /22 As 92 aldeias do povo Waiãpi, todas pequenas e familiares, têm ocas erguidas com colunas de troncos de árvore, nas quais são fixadas redes, e cobertas por tetos de palha (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

17. Tribo Waiãpi, na Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) zoom_out_map 17 /22 A Reserva Nacional de Cobre e seus Associados, delimitada em 1984 durante o governo de João Baptista Figueiredo, possui 47.000 quilômetros quadrados e foi extinta por decreto pelo presidente Michel Temer. Alvo de críticas, o peemedebista recuou e o governo suspendeu os efeitos da medida por 120 dias, anunciando um "amplo debate com a sociedade" (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

18. Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), delimitada em 1984, possui 47 000 quilômetros quadrados quase intocados zoom_out_map 18 /22 Os cerca de 6.000 quilômetros quadrados do território dos índios Waiãpi fazem fronteira com o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, ao norte, e com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, ao sul. O decreto que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados mantém as três áreas protegidas de mineração e desmatamento. Índios e comunidades extrativistas temem efeitos colaterais de legalização da exploração mineral na região (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

19. Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), delimitada em 1984, possui 47 000 quilômetros quadrados quase intocados zoom_out_map 19 /22 Decreto assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 23 determina a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados, que abrange uma área de cerca de 47.000 quilômetros quadrados entre o Amapá e o Pará. Criticado nas redes sociais, o peemedebista editou um novo decreto, com explicações sobre a exploração mineral na área; na última sexta-feira o Ministério das Minas e Energia suspendeu os efeitos da medida por 120 dias, anunciando um "amplo debate com a sociedade" (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

20. Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), delimitada em 1984, possui 47 000 quilômetros quadrados quase intocados zoom_out_map 20 /22 Decreto assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 23 determina a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados, que abrange uma área de cerca de 47.000 quilômetros quadrados entre o Amapá e o Pará. Criticado nas redes sociais, o peemedebista editou um novo decreto, com explicações sobre a exploração mineral na área; na última sexta-feira o Ministério das Minas e Energia suspendeu os efeitos da medida por 120 dias, anunciando um "amplo debate com a sociedade" (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

21. Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), delimitada em 1984, possui 47 000 quilômetros quadrados quase intocados zoom_out_map 21 /22 Decreto assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 23 determina a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados, que abrange uma área de cerca de 47.000 quilômetros quadrados entre o Amapá e o Pará. Criticado nas redes sociais, o peemedebista editou um novo decreto, com explicações sobre a exploração mineral na área; na última sexta-feira o Ministério das Minas e Energia suspendeu os efeitos da medida por 120 dias, anunciando um "amplo debate com a sociedade" (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

22. Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), delimitada em 1984, possui 47 000 quilômetros quadrados quase intocados zoom_out_map 22/22 Decreto assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 23 determina a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados, que abrange uma área de cerca de 47.000 quilômetros quadrados entre o Amapá e o Pará. Criticado nas redes sociais, o peemedebista editou um novo decreto, com explicações sobre a exploração mineral na área; na última sexta-feira o Ministério das Minas e Energia suspendeu os efeitos da medida por 120 dias, anunciando um "amplo debate com a sociedade" (Egberto Nogueira/Imãfotogaleria/VEJA)

Os cerca de trezentos moradores da vila São Francisco do Rio Iratapuru também se assustaram com a notícia de que o governo abrirá caminho para mineração em 21% da área da Renca. Mesmo localizada em uma área que sempre foi e segue protegida, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, a comunidade teve suas casas derrubadas depois da conclusão da hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, em 2014. A empresa responsável pela obra construiu as novas moradias no mesmo padrão, em madeira, a cerca de 500 metros do local original, mas ficou a desconfiança de projetos grandiosos.

No caso da abertura para a mineração, o temor é de que a corrida do ouro nas áreas onde a exploração será permitida se torne tão competitiva que garimpeiros clandestinos abram frentes de exploração ilegal, promovam o desmatamento de áreas em que os membros da vila tiram o sustento, os castanhais, e contaminem cursos d’água. A comunidade fica às margens do Rio Jari, no município de Laranjal do Jari (AP), fronteira do Amapá com o Pará, região onde seus membros já convivem com a ameaça da pesca predatória.