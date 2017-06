Temer convoca reunião de emergência com ministros

O presidente Michel Temer convocou uma reunião para o início da noite deste domingo com seus principais ministros no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro fora do expediente ocorrerá às vésperas da esperada denúncia contra Temer a ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

Devem participar da reunião os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral), Eliseu Padilha (Casa Civil), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Aloysio Nunes Ferreira (Itamaraty). Também são esperadas as presenças do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos líderes do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, e no Congresso, André Moura.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar até esta terça-feira a denúncia contra Temer relativa às acusações incluídas no acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS.