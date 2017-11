Temer apresenta quadro estável e deve ter alta na segunda-feira

O presidente Michel Temer, submetido a procedimento para desobstruções de artérias, apresenta quadro de saúde estável e deve receber alta do hospital na segunda-feira, informou o Palácio do Planalto em nota neste domingo. Temer foi internado na sexta-feira e passou por angioplastia de três artérias coronárias com implante de stent.

Segundo o médico Roberto Kalil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento do presidente no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, após uma avaliação foi constatada uma pequena evolução da obstrução de uma das artérias e, por essa razão, decidiu-se pela realização do procedimento.

Na avaliação, de acordo com o médico, verificou-se que as obstruções foram superiores a 90% em uma das artérias principais e em duas secundárias. Caso houvesse mais de uma das artérias principais entupidas, o presidente precisaria passar por uma cirurgia cardíaca.

Temer, de 77 anos, foi submetido no mês passado a raspagem para diminuir o tamanho da próstata, após ter sofrido um episódio de obstrução do canal uretral.

Pouco antes, também em outubro, o presidente passou por uma bateria de exames em que se constatou uma obstrução parcial da artéria coronária. Contudo, na ocasião, ele não foi submetido ao procedimento de cateterismo e vinha fazendo tratamento com medicação.

A nota deste domingo informa ainda que Temer passou bem a noite.