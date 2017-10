Temer: alta só na segunda-feira

Em coletiva que está acontecendo nesse momento no Hospital Sírio-Libanês, os médicos divulgaram novas informações sobre o estado de saúde do presidente Michel Temer. Segundo a equipe do médico Roberto Kalil Filho, que coordena o atendimento, a intervenção cirúrgica com o objetivo para a raspagem da próstata e desobstrução da uretra do presidente levou duas horas e foi realizada “sem intercorrências”. Temer passou a noite em recuperação na terapia semi-intensiva, mas já foi transferido para o quarto. A previsão de alta, de acordo com os médicos do Sírio, é para a segunda-feira.

No início da coletiva, foi anunciado ainda que o cateterismo a que se pretendia submeter o presidente – que recentemente teve diagnosticada obstrução numa artéria cardíaca – não será realizado agora. Os médicos ponderaram que, nesse momento, é melhor focar no problema urinário causado pelo aumento da próstata.

Temer foi internado no Sírio-Libanês no início da noite com quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata.

O problema foi descoberto na quarta-feira, dia da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, quando o presidente foi internado no Hospital do Exército após sentir-se mal e foi constatada a obstrução urológica.