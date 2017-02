Suzane Richthofen é selecionada para cursar administração pelo Fies

A detenta Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, foi pré-selecionada pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nesta segunda-feira. O programa do Ministério da Educação (MEC) financia cursos de graduação em instituições privadas, a juros de 6,5% ao ano. Ela foi aprovada no curso presencial de administração no período noturno, da Faculdade Dehoniana, em Taubaté, que tem a o valor mensal de 596 reais. A instituição católica fica perto da Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, onde Suzane está desde 2006.

Para ser se candidatar, a detenta realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em dezembro de 2016. Ela obteve 675,08 no exame, feito dentro do presídio, e foi uma das duas aprovadas. Como requisito do Fies, o estudante deve comprovar renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa da família, ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido no mínimo 450 pontos nas provas do exame, além de ter nota superior a zero na redação.

Suzane deve realizar a matrícula presencialmente, ou via procuração para poder cursar a faculdade, que apresenta apenas a modalidade presencial. Além disso, ela deve entrar com pedido à Vara de Execuções Criminais, por meio da defensoria pública de São Paulo. Caso aprovado, a detenta poderia comparecer às aulas, que já tiveram início em 6 de fevereiro, com uma tornozeleira eletrônica e se formar em oito semestres. A instituição não pode vetar a matrícula de selecionados e já tem um aluno em regime semiaberto, que cursa teologia.

Suzane já havia sido aprovada em administração em 2016, na Universidade Anhanguera de Taubaté. Mas como não poderia cursa-lo à distância, pela falta de computadores na penitenciária, ela desistiu. Na época, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou seus estudos e a detenta pagaria a mensalidade do seu bolso. Na época do assassinato de seus pais, Suzane cursava o primeiro ano de Direito na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo.