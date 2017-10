Supremo altera data de feriado do Judiciário de sábado para sexta

Os funcionários do Supremo Tribunal Federal (STF) terão um descanso prolongado. O motivo é a alteração do calendário do órgão, que mudou o feriado do Dia do Funcionário Público, que cairia no próximo sábado (28), para a sexta-feira (3 de novembro), em que há expediente. A transferência torna ponto facultativo um dia útil e, assim, todos os prazos correntes no STF serão prorrogados para a segunda-feira (6).

Com o ‘feriadão’, os servidores públicos poderão aproveitar um descanso um tanto quanto generoso. A medida esticou a folga da semana de Finados, que começa no dia 1º, com o Dia de Todos os Santos.

Apesar de não ser feriado em Brasília, este é “tradicionalmente” um dia sem expediente na Justiça, segundo a assessoria do STF. Na quinta-feira, comemora-se o dia de Finados. E o descanso, agora, fica completo com a nova data do dia 3.