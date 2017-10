Suplicy passa noite em barraco dos sem-teto em São Bernardo

O vereador Eduardo Suplicy dormiu em um dos barracos da Ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele havia feito essa promessa no dia anterior, durante o ato político com o cantor Caetano Veloso, que iria se apresentar no local. A Justiça, no entanto, acabou cancelando o show em cima da hora. O parlamentar publicou uma foto desse momento em seu perfil do Facebook. Na legenda, Suplicy disse que passou a noite na ocupação para acompanhar a passeata marcada nesta terça-feira, 31, pelo movimento para pressionar o governo paulista a desapropriar a área.