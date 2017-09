STF permite que Abdelmassih volte a cumprir prisão domiciliar

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus nesta sexta-feira ao ex-médico Roger Abdelmassih, permitindo que ele volte a cumprir prisão domiciliar, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

Condenado a 181 anos por 48 estupros contra 37 mulheres, Abdelmassih está custodiado no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

O direito do ex-médico, de 73 anos, à prisão domiciliar foi cassado em 17 de agosto por falta de tornozeleiras eletrônicas no Estado de São Paulo.

De acordo com a reportagem, Lewandowski considerou em sua decisão que o ex-médico não pode suportar o ônus de um problema do Estado no fornecimento de equipamentos de monitoramento eletrônico.

O ministro avaliou ainda que Abdelmassih não cometeu nenhum ato que quebrasse a confiança depositada nele pelo poder Judiciário durante o período em que ficou em prisão domiciliar.