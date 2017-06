Soninha sobre namoro com ex-morador de rua: Atração é um mistério

A vereadora Soninha Francine (PPS-SP), 49 anos, conta na seção Conversa de VEJA desta semana como conheceu o atual companheiro, o ex-morador de rua Paulo Sergio Rodrigues Martins, 42. Tudo começou com um projeto de Soninha e de uma amiga que consistia em fazer amizade com moradores de rua da região do Minhocão, na capital paulista. Paulo era um deles. “A atração é sempre um mistério. A gente não escolhe, não decide e não explica. Ele estava arredio, hostil e muito sujo. Des­prezou-me ostensivamente. Bateu. Eu gostei dele bem antes de ele gostar de mim. Nem ele entende”, diz. “Um dia ele descobriu que eu era ‘famosa’ e achou que estavam zoando com a cara dele. Não acreditou nem quando eu confirmei. Mostrei um folheto com uma foto minha e ele pirou. Achou linda e pediu para ficar com ela. Guardou na carteira e ficava olhando”, afirma.

