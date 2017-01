Sobrevivente da tragédia de Chapecó vai narrar jogo com Galvão

O narrador Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, em novembro, vai participar da transmissão do amistoso entre Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Ele deverá narrar alguns trechos da partida ao lado de Galvão Bueno.

O amistoso, batizado como “Jogo da Amizade”, terá a renda revertida para as vítimas do acidente. Henzel confirmou a participação na transmissão da emissora carioca, mas afirmou que a maneira como a participação acontecerá não está definida. ”Será uma homenagem a todos os colegas que se foram”.

No amistoso entre Chapecoense e Palmeiras, no último sábado, Henzel se emocionou ao voltar a narrar uma partida de futebol pela rádio Oeste Capital FM, de Chapecó.