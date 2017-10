Sobe para 6 o número de crianças mortas queimadas em creche de MG

Subiu para seis o número de crianças mortas após um vigia atear fogo nelas e, em seguida, em seu próprio corpo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) na cidade de Janaúba, norte de Minas Gerais (560 km de Belo Horizonte). As duas últimas mortes ocorreram à noite, quando as vítimas estavam sendo transferidas de Montes Claros, maior cidade da região, a 136 km de Janaúba -, para o Hospital João 23, em Belo Horizonte.

Além das crianças, uma professora também morreu. Há ainda pelo menos 16 feridos com queimaduras graves, todos internados em hospitais da capital mineira. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), todas as crianças mortas tinham quatro anos de idade. Segundo Corpo de Bombeiros de Janaúba, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, o vigia da escola, foi encaminhado ao hospital com queimaduras graves em todo o corpo e morreu pela tarde.

A Polícia Civil de Minas Gerais disse que o ataque do vigia ao Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, foi planejado, com a preparação de material inflamável e até a escolha da data.

Buscas feitas pela polícia na casa dele encontraram galões com combustível, mesmo material que foi levado por ele em um recipiente escondido dentro de uma mochila que portava ao entrar na creche. O dia escolhido, ainda segundo a polícia, também foi simbólico: três anos da morte do pai dele, um trauma que nunca teria sido superado.

O porteiro da escola teria problemas mentais, segundo a polícia. Cerca de 50 alunos estavam no recreio no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no bairro Rio Novo.

Em nota, o governo estadual diz que o governador Fernando Pimentel (PT), “tão logo tomou ciência da tragédia (…) determinou de imediato a mobilização de todas as forças de saúde pública e de segurança do estado – Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil – nas operações de resgate e salvamento”.

De acordo com o governo, um posto de comando emergencial foi instalado no local para “alinhar todos os esforços dos órgãos públicos envolvidos”. O governador decretou luto oficial de três dias e deve chegar ao local na tarde desta quinta-feira.