Sobe para 10 o número de mortos em tragédia de MG

Subiu para dez o número de mortos no incêndio da creche Gente Inocente em Janaúba, região norte de Minas Gerais. Segundo informações da prefeitura do local, Talita Vitória Bispo, de 4 anos, faleceu na manhã deste sábado, no hospital em que estava internada em Montes Claros, também na região norte do estado.

Dos dez mortos até o momento, oito são crianças, e dois adultos: a professora Heley Abreu, que morreu ao salvar crianças das chamas, e o vigia da creche que provocou o incêndio, Damião Soares.

Ataque

Segundo a prefeitura, Damião Soares estava de férias em julho e agosto. Quando deveria voltar ao trabalho, em setembro, apresentou um atestado dizendo que estava com problemas de saúde. Segundo funcionários, na última quinta-feira ele foi à creche e disse que iria entregar um novo atestado médico para ficar afastado por mais tempo. Ao entrar na creche, o autor do ataque, segundo a polícia, tirou a garrafa com o material combustível da mochila e jogou sobre algumas crianças que estavam em uma sala de recreação. Em seguida se banhou com o material também e atirou fogo.